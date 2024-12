Dilei.it - Gisèle Pelicot, la sentenza contro il marito cambia (finalmente) il lato della vergogna

Leggi su Dilei.it

Una violenza continua subita per oltre dieci anni, i cui dettagli hanno riempito le pagine dei giornali di tutto il mondo. Una storia che non può non lasciare il segno in ognuno di noi per la sua crudezza. Quella di, donna 72enne che ha denunciato quella che lei stessa definisce “la banalità dello stupro”. L’ordinarietà delle violenze subite e di coloro che le violenze le hanno commesse e perpetrate. Al centrosua lotta ilstessa età, pensionato e prima tecnico informatico, che per anni l’ha drogata, offrendone poi il corpo privo di sensi a chiunque. Bastava che ci si prenotasse su internet.Gli altri uomini? Quelli“porta accanto”, 50 tra cuochi, manovali, ristoratori, etc. Ora tutti sono stati condannati e, anche se non esiste un risarcimento o una misura di ricostruzione adatta al suo caso,esce dall’aula di tribunale vittoriosa e accolta dalle grida di tutte le donne che in questi mesi l’hanno sostenuta senza pace.