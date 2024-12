Ilrestodelcarlino.it - "Dilagano spot di feste abusive per Capodanno"

Sui social impazza già la corsa al veglione abusivo. A lanciare l’allarme è Gianni Indino, presidente del Silb-Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo. "Con l’avvicinarsi delsale la preoccupazione per lee i veglioni abusivi", dice il presidente. Ma al contrario degli anni passati il suo appello non è rivolto solo alle istituzioni e alle autorità che devono controllare: "Rivolgo un appello ai ragazzi: scegliete i veri locali da ballo, in grado di conciliare compagnia, buona musica, divertimento e sicurezza. E mi rivolgo anche ai genitori: siete certi che i vostri figli trascorreranno le serate davvero in luoghi in cui vengono rispettate le norme di sicurezza? Perché nonostante i nostri ripetuti appelli, continua ad imperversare la moda parassita di lucrare sulle spalle delle imprese che investono cifre ingenti per adempiere a tutte le normative e allo stesso tempo sono capaci di creare un’offerta di intrattenimento in grado di calamitare sul nostro territorio migliaia di turisti, regalando alla nostra Riviera un’offerta accattivante e di alto livello".