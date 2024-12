Tvplay.it - Dall’Inter al Milan, l’avviso è netto: fissata la deadline

Leggi su Tvplay.it

Inter esi trovano davanti a una scadenza precisa: i due clubesi sono chiamati a prendere una decisione, dopo lunghi tentennamenti.Sono diversissime le situazioni sportive attuali di Inter e. I nerazzurri sono terzi a 3 punti dalla vetta della Serie A, e hanno ripreso a giocare ai livelli della scorsa stagione. I rossoneri invece sono ottavi, e appaiono in una confusione sempre più profonda. Adesso però dovranno necessariamente trovare un punto d’incontro, per risolvere una questione che da tempo li riguarda, e che adesso ha unaprecisa.alla. (LaPresse) TvPlay.itSembra trascorsa una vita dal derby che aveva visto inaspettatamente prevalere i rossoneri per 2-1, ribaltando un avvio di campionato abbastanza stentato.