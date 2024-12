Lapresse.it - Andrea Stella dalla Ferrari al titolo mondiale con la McLaren

Dal cuore dell’Italia, l’Umbria, al tetto del mondo alla guida di un team storico come la. E’ la parabola di, che alla sua seconda stagione da team principal ha riportato il team inglese a vincere uncostruttori in F1 che mancava dal lontano 1998. L’ex ingegnere dellaai tempi di Michael Schumacher è stato uno dei protagonisti della serata dei Caschi d’Oro di Autosprint andata in scena ieri all’autodromo di Imola.“Sicuramente è stato un risultato speciale, il coronamento di un percorso indurato 10 anni”, ha dichiarato in esclusiva a LaPresse. L’ingegnere nativo di Orvieto è arrivato innel 2015 al seguito di Fernando Alonso dopo 15 anni passati a Maranello al fianco di campioni del Mondo come Schumacher prima e Kimi Raikkonen poi.