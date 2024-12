Zonawrestling.net - AEW: Migliorano gli ascolti di Dynamite, programma più visto dell’ultimo mese su TBS

Ancora buone notizie per la AEW, dopo l’annuncio della messa in onda dianche sulla piattaforma streaming Max a partire dal 2025 e la valutazione “monstre” del magazine Variety, anche glipossono far sorridere la compagnia ed emerge un dato sul canale TBS che può far rivalutare dei numeri che non sono alti come qualche anno fa quando però lo show andava in onda su TNT.Di nuovo sopra i 600kSecondo Wrestlenomics la puntata didi questa settimana, puntata speciale chiamata Holiday Bash, è stata vista in media da 625.000 spettatori, un aumento del 5% rispetto ai 594.000 della scorsa settimana. Anche lato ratings la situazione è migliorata con la puntata di questa settimana che ha raggiunto un dato di 0.19, rispetto allo 0.17 di sette giorni fa, un incremento di quasi il 12%.