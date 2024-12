Ilfattoquotidiano.it - Zelensky a Bruxelles: “No a un conflitto congelato, serve pace duratura”. Sicurezza? “Garanzie Ue non bastano, serve la Nato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le aperture del mercoledì al Parisien sono già dimenticate. Uscendo dal Consiglio europeo di, con in tasca la garanzia di 18 miliardi di prestiti garantiti dall’Ue, Volodymyrtorna sulle posizioni di un Paese in guerra, che non intende concedere territorio a chi lo ha invaso. E che non accetta neanche una tregua temoporanea: “Non possiamo vivere con unsul nostro terreno, la gente deve sapere cosa succede dopo per avere una tregua, altrimenti significa congelare un. Abbiamo bisogno didi”, ha detto il presidente ucraino in una conferenza stampa organizzata al termine dell’incontro con i 27 premier europei.Le stesse, speculari, parole usate da Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno, quasi contemporanea. Un segnale chiaro che le posizioni di Mosca e di Kiev restano ancora molto distanti, almeno a credere alle dichiarazioni pubbliche dei due leader.