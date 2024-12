Ilrestodelcarlino.it - Scuola, orario lungo per gli studenti di Cesena. “Fino alle 14.30”

, 19 dicembre 2024 – Ormai a sei mesi dall’avvio del suo percorso alla guida dell’assessorato alla, Elena Baredi (Pd) indica gli obiettivi a medio termine e traccia il consuntivo del lavoro svolto e di quello in corso d’opera. Assessora Baredi, partiamo dai traguardi prioritari che l’assessorato si prefigge. Quali sono? “Nell’ottica di un lavoro che stiamo svolgendo partendo sempre dal coinvolgimento delle scuole, il primo obiettivo è quello di far sì che entro non più di due anni di legislatura in tutte le scuole sino alla terza media glipossano rimanere accolti a14.30. L’altra priorità, già resa nota, è l’azzeramento della lista d’attesa dei nidi, che invece è già avvenutomaterne”. Quali saranno le prossime apertura di scuole comunali e quando avverranno? “A settembre avranno luogo a San Vittore, Osservanza e Villa Chiaviche, dove con nidi, materne e primarie avranno vita i poli scolastici”.