Ilrestodelcarlino.it - Roma City contro Vigor: sfida cruciale al Bianchelli

Laè un avversario da non prendere sotto gamba. Laè avvisata: domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) sarà battaglia vera al "". Quella capitolina è una rivale difficile da decifrare: nonostante i buoni propositi e le ottime referenze estive, le ambizioni non hanno mai trovato risnei risultati. La squadra di Boccolini, subentrato in corsa ad Agenore Maurizi, alterna prestazioni eccellenti, come dimostra la roboante vittorial’Isernia di un paio di settimane fa per 1-4, a sconfitte di misura che stanno obbligando ini a guardarsi le spalle. I 17 punti prodotti finora, gli stessi di Termoli e Recanatese, non rendono affatto tranquilla la situazione di classifica degli arancioblu, specie in un campionato così equilibrato. La partenza di bomber Di Renzo, approdato al Ravenna in estate, è stato un duro colpo per il reparto avanzato.