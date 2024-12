Sport.quotidiano.net - Hokkaido Bologna supera Villadoro e consolida il primato in serie B maschile

1 (26-28, 25-17, 25-21, 25-22): Tassoni 3 , Ronchi 9, Ricci Maccarini 18, Bernardis 22, Reccavallo 3, Bigozzi 1, Chiella (L1); Serenari 3, Beneventi, Tito 3. Non entrati: Bandieri , Dalfiume, Imperato (L2), Popov. All. Guarnieri. TRANSPORTS: Andreoli 8, Martinelli 2, Mocelli 10, Dombrovski 5, Maggi 12, Canossa 8, Plessi (L1), Bellei 7, Rossi, Benincasa 8, Ghelfi. non entrati: Akrabia , Ferrari, Leonelli (L2). All. Mescoli. Arbitri: Nassiz e Aleo.promossa al promossa al primo esame da big.battein 4 set, in rimonta, e raccoglie la decima vittoria stagionale in 11 gare giocate e la quinta consecutiva. Di più: difende ile stacca un’avversaria che si era presentata al PalaSavena da quarta, a -3, con possibilità di aggancio.