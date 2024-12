Terzotemponapoli.com - Genoa-Napoli a La Penna

sarà il match che andrà in scena a Marassi Sabato 21 Dicembre alle 18.00. Sarà Lail direttore di gara. I guardalinee saranno Mondin e Vecchi, il quarto uomo Perenzoni. Al VAR Doveri, AVAR Chiffi. Di seguito i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da venerdì 20 a lunedì 23 dicembre.Non solo, le designazioni per la 17° giornataH. VERONA – MILAN Venerdì 20/12 h.20.45MARINELLIDEL GIOVANE – PAGLIARDINIIV: PERRIVAR: SERRAAVAR: CHIFFITORINO – BOLOGNA Sabato 21/12 h.15.00PICCININIYOSHIKAWA – FONTANIIV: ABISSOVAR: MAZZOLENIAVAR: GARIGLIOSabato 21/12 h.