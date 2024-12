Secoloditalia.it - Capodanno al PalaEur: Tony Effe si “vendica” e Gualtieri raccoglie i cocci. Cortocircuito a sinistra

Il sindacoaveva immaginato undi grandi celebrazioni al Circo Massimo, ma il suo concerto di fine anno si è trasformato in uno psicodramma, degno di una commedia degli errori. Untutto a. Prima l’annuncio, poi l’imbarazzante retromarcia sull’esclusione di– bollato come “indecente”, sessista, misogino e violento dopo le veementi proteste del mondo femminista e del centrocapitolino. Poi la defezione di Mahmood, paladino dellache tuttavia stavolta ha scelto di schierarsi con l’artista censurato, e di Mara Sattei.Oggi, però, la scena cambia: il trapper torna a far parlare e lo fa con un colpo da maestro, annunciando il concerto l’ultimo dell’anno alche in pochi minuti ha mandato in visibilio i fan. E lasciandoad accollarsi gli insulti del suo partito, il Pd e di tanti artisti che sono solidali con il cantante romano.