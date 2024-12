Lettera43.it - Sanremo, Cattelan conferma Selvaggia Lucarelli per il DopoFestival

Leggi su Lettera43.it

condurrà, assieme ad Alessandro, ildi2025. Lo hato lo stesso presentatore, intervenuto a La Volta Buona su Rai 1 a poche ore dalla finale di Saràche decreterà i quattro Giovani che voleranno all’Ariston. «È una proposta che le ho fatto ancor prima di conoscere il cast, di cui non sapevo nulla», ha spiegato, rispondendo così a coloro che hanno ipotizzato che il coinvolgimento della giudice di Ballando con le stelle sia arrivato dopo l’ufficialità di Fedez tra i Big al fine di ottenere un incontro-scontro tra i due.inoltre non sarà l’unica presenza fissa della striscia in seconda serata: «Saremo una bella banda, stiamo lavorando per creare un team. Forse non dovevo dire di». Ulterioreè arrivata anche dalla diretta interessata, che su X ha condiviso un post che annunciava la notizia.