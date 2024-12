Scuolalink.it - Naspi: nuove regole per il calcolo dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore

L’INPS, con il Messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, ha introdotto importanti chiarimenti suldellaperdisoccupati che, durante il quadriennio di riferimento, non hanno percepito retribuzioni per effetto della(CIG) aore. In collaborazione con il Ministero del Lavoro, l’Istituto specifica come gestire queste situazioni, valorizzando la contribuzione figurativa derivante dai periodi di. Come si calcola lain assenza di retribuzioni dirette Ildellanormalmente si basa sulle retribuzioni imponibili registrate negli ultimi quattro anni. Tuttavia, per iche nel quadriennio non hanno giornate lavorate e quindi non risultano retribuzioni utili nei flussi Uniemens, si applica un sistema alternativo.