Morgan | Ma chi se ne fotte di Tony Effe? Scandaloso Jovanotti difende lui e non me

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –controcorrente sue la cancellazione della sua partecipazione al concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo. “Ma chi se nedi? Sia che ci sia, sia che non ci sia, non cambia nulla, non mi sembra un problema grave. Bisogna vedere cosa perdi a cacciare qualcuno. Nel mio caso sono stato cacciato 1000 volte e hanno sempre perso molto”, dice l’artista all’Adnkronos. Poi si scaglia contro i colleghi che solidarizzano conma non con lui. “– dice ancora – è il fatto chesi metta aree per il mio caso non abbia mosso un dito. E non solo lui, anche gli altri. Penso che siamo un Paese di incapaci del senso di arte. Penso che siamo un Paese di Fantozzi, di ignoranti. Penso che siamo un Paese molto molto arretrato eo tutti ipossono spuntare da un momento all’altro e io faccio una fatica boia a chiamarli pure artisti.