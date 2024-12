Corrieretoscano.it - Malore in piscina a Peccioli, muore un uomo di 50 anni

– È stato colto damentre era in. Per un 50enne che frequentava l’impianto sportivo a nulla sono valsi i soccorsi e l’è stato dichiarato morto dai sanitari intervenuti sul posto.È successo intorno alle 21 del 17 dicembre quando è scattata la chiamata al 118 che ha coordinato l’invio dei mezzi di soccorso. Una volta sul posto i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’la cui salma è stata portata in obitorio dopo il nullaosta del magistrato di turno.