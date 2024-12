Ilfattoquotidiano.it - Mahmood si ritira dal Capodanno di Roma per Tony Effe: “È una forma di censura per cui non ci sarò”. La solidarietà di Emma: “Un brutto gesto per la musica”

Sul cartellone deldial Circo Massimo c’erano tre nomi:e Mara Sattei.è stato invitato arsi sull’onda delle polemiche interne del PDno e di alcune associazioni che hanno puntato il dito contro i suoi testi, ritenuti sessisti.Il sindaco Gualtieri poi ha mandato una mail agli organizzatori Vivo Concerti e Friends&Partners per confermare che per evitare che “l’evento diventi divisivo” sarebbe stato meglio evitare altre polemiche sul rapper e quindi la soluzione era toglierlo dal manifesto e dall’evento di fine d’anno. Poi una nota congiunta degli organizzatori e del management ha parlato di “danno di immagine” e “pressione mediatica” non indifferente.Fino al colpo di scena di questi minuti. Anchenon sarà al concerto dial Circo Massimo per protestare contro l’esclusione di