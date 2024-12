Anteprima24.it - L’ex giallorosso Ciciretti può tornare nel girone C

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoArchiviata con la risoluzione anticipata del contratto la poco felice esperienza con l’Ospitaletto in serie D, potrebbe essere di nuovo ilC il futuro di Amato. Sulle tracce delattaccante del Benevento, infatti, pare esserci il Latina di mister Boscaglia che ne sta valutando l’ingaggio per rinforzare la squadra che naviga nei quartieri bassi della classifica. In terra lazialeritroverebbe anche Riccardo Improta, con il quale ha condiviso nella scorsa stagione l’avventura nel Sannio con mister Andreoletti prima e da gennaio in poi con Auteri in panchina.L'articolopuònelC proviene da Anteprima24.it.