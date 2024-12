Thesocialpost.it - John Elkann di Stellantis: “Andrò in Parlamento per parlare dell’auto in Italia”

Nel panorama dell’industria automobilistica, l’si trova in un momento cruciale di transizione verso una mobilità più sostenibile. La recente audizione di, presidente di, inha attirato l’attenzione su un tema di grande rilevanza: il futuroin. Questo incontro non ha solo evidenziato le sfide del settore, ma ha anche delineato le opportunità e le strategie per innovare il comparto automobilisticono.di: Strategia per Innovare il Settore AutomobilisticonoDurante la sua audizione,ha presentato una strategia focalizzata sull’innovazione come pilastro fondamentale per la crescita del settore automobilisticono. Ha sottolineato l’importanza di investire in ricerca e sviluppo, soprattutto nelle aree relative all’elettrificazione e alla digitalizzazione dei veicoli.