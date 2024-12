Ilrestodelcarlino.it - Investitori attratti dalla nuova strada di gronda a Igea Marina

C’è un forte interesse manifestato da potenzialiinteressati alle attività e alle strutture della zona colonie di: la realizzazione delladi, la parallela ferroviaria, che verrà completata per la primavera del 2025, sarà la chiave di volta che consentirà investimenti e riqualificazione completa della vasta area. L’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Grassi, fa il punto sull’intervento in corso. Un’opera chiave che attualmente vede impegnati operai, ruspe e bobcat nella zona compresa tra via dei Mille (quella antistante il Beky Bay) e via Cardano, nel cuore appunto della zona colonie di. "E’ un crescente interesse – aggiunge l’assessore – quello che stiamo registrando a livello die potenziali interessati alle attività che sorgono in zona".