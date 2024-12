Tpi.it - Fedez, Ferragni e Tronchetti Provera con l’ex moglie: l’imbarazzante faccia a faccia alla recita di Natale

Leggi su Tpi.it

, la sua exChiara, il nuovo fidanzato di lei Giovannidi quest’ultimo Nicole Moellhausen tutti insieme nello stesso postostessa ora.È accaduto nei giorni scorsi, in occasione dellascolastica didei figli delle due ex coppie, che frequentano lo stesso istituto privato a Milano.A rivelarlo è il settimanale Chi, che sul prossimo numero in edicola pubblica in esclusiva le foto delrendez-vous a quattro.si è presentato all’appuntamento accompagnato da sua madre Tatiana, mentre Chiaraè stata fotografata mano nella mano con la figlia Vittoria.Giovannie la exNicole Moellhausen, che si sono lasciati circa un anno fa e hanno tre figli, sono arrivati sul posto insieme e sono usciti divisi.