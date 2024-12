Metropolitanmagazine.it - Chi Dario Costantini, il nuovo compagno di Adriana Volpe: “Ha portato nella mia vita un raggio di sole”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildi, al quale è legata dai primi mesi del 2024: la relazione segue la chiusura del matrimonio con Roberto Parli, padre della figlia Gisele.Chi è ildiLa conduttrice sarà oggi tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, talk con Caterina Balivo in onda su Raiuno. In un recente intervento a Verissimo, l’ex “vippona” ha annunciato l’inizio di una nuova storia d’amore, rivelando nel programma di Silvia Toffanin l’identità dell’uomo al suo fianco. Si tratta di, imprenditore nel ramo tecnologico. Originario di Piacenza, è nato nel 1975 ed è stato dal 2007 al 2017 è stato presidente del CNA Piacenza, per poi diventare presidente di CNA Emilia-Romagna fino al 2020. Dal dicembre 2021 è poi diventato presidente nazionale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Attualmente è socio ed amministratore delegato dellaSrl, azienda specializzata in condizionamento e climatizzazione.