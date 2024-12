Sport.quotidiano.net - Bocce serie a2. Ecco le avversarie della Sammartinese Esordio nelle Marche contro il San Cristoforo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Scatterà il prossimo 11 gennaio il campionato diA2 a squadre di raffa, che avrà ai nastri di partenza la neopromossa RDF, reduce dalla vittoriosa cavalcata di B. Per Mussini e compagni l’sarà in trasferta, sulle corsie marchigianeSan, mentre la settimana seguente, il 18, sarà la voltaprima di tre gare casalinghe consecutive, quella con Isola del Liri, seguita il 25 da quella con i sicilianiSplendor Napola e quella del giorno seguente col Città di Perugia; il 1° febbraio si torna in trasferta, stavolta in provincia di Macerata,Montesanto, mentre il 15 sarà la voltasfida campana con Santa Chiara. Il 22 ancora un appuntamento esterno, quello sulle corsieJolly TNC Verona, primapenultima d’andata casalinga con San Marco del 1° marzo e la lunga trasferta di Acri (Cosenza) del 15.