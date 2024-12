Anteprima24.it - Biancolino è chiaro: “Non siamo scesi dal treno”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nonmaidalche ci ha portati qua, un brutto Avellino“. Così il tecnico Raffaeledopo la sconfitta arrivata contro la Giana Erminio. “È ancora più brutto fare una gara così e vedere questi tifosi che ci seguono sempre e ci fanno sentire il loro calore. Va chiesto scusa per la prestazione e per comearrivati alla partita. Questo ci fa capire che anche la cosa più facile può diventare la più difficile – sottolinea il tecnico – Abbiamo fatto poco. Ci rendiamo conto che dobbiamo preoccuparci di noi stessi e poi dell’avversario”.“Appena molliamo un secondo o non entriamo in campo con la giusta cattiveria, facciamo delle brutte figure davanti ai nostri tifosi che non si meritano questo. Scelte? Volevamo sfruttare le nostre caratteristiche con Tribuzzi e Russo e cercare di più le ampiezze”.