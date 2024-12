Inter-news.it - Adani: «Lazio-Inter, dalla mezz’ora in poi una sola squadra in campo»

Leleha commentato nel corso della puntata “viva il Futbol” sui canali social, la partita di lunedì sera tra l’e lae l’impronta che hanno lasciato alcuni giocatori. COMPLETO – Lele, insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano, nella puntata di “Viva il Futbol”, ha parlato dell’attuale momento in casa. I nerazzurri, tra alti e qualche piccolo basso, sta inseguendo Atalanta e Napoli nella corsa allo scudetto. Queste le sue parole: «Nicolò Barella è un calciatore molto completo. Qualche mese fa dissi cosa vedo in lui: è il giocatore più votato alla fase offensiva, tanto che anche Spalletti lo ha utilizzato come seconda punta nelle ultime due uscite. Offre molto negli spazi stretti, è cresciuto e lo considero uno dei più bravi in fase di possesso palla sotto porta.