Dilei.it - Teo Mammucari a Striscia, la richiesta per Francesca Fagnani: “Non l’ho detto in studio”

Leggi su Dilei.it

Un appello accorato, quello di Teola Notizia, nei confronti di. L’intervista a Belve del conduttore continua a far parlare, viste non solo le circostanze, ma anche l’uscita di scena, con toni molto forti. A proposito di quest’ultima,ha chiesto alla conduttrice del programma di fare chiarezza.Teo, l’appello ala NotiziaNella puntata dila Notizia del 16 dicembre 2024, Teoha lanciato un appello a: quello che è successo nella puntata del 10 dicembre a Belve ha spaccato l’opinione pubblica.ha spiegato di non essere riuscito a terminare l’intervista perché voleva proteggere la sua famiglia, il suo privato. Insomma, “ha avuto paura”. Eppure, la questione è ancora aperta per quel vaff# finale, un’uscita di scena che in molti hanno pesantemente criticato.