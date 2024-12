Secoloditalia.it - Paura per il virologo Pregliasco: sviene a causa di un’ischemia. Parte il bombardamento No Vax: “Colpa dei vaccini”

Leggi su Secoloditalia.it

“Ieri mattina ho spaventato da morire mia moglie, ero in bagno, ho finito di lavarmi i denti e sono caduto come una pera, per fortuna senza sbattere la testa da qualche”. Lo racconta dall’ospedale San Raffaele di Milano ilFabrizio, rispondendo a ‘Un Giorno da Pecora‘, la trasmissione di Rai Radio1, che ieri, senza conoscere la situazione che stava vivendo, lo aveva raggiunto telefonicamente apprendendo del malore avuto poche ore prima.Il malore di Fabrizio: forseCosa è successo “non si sa bene – ha spiegato l’esperto – sembra un Tia”, attacco ischemico transitorio, “un problema contingente che mi ha fatto perdere i sensi. Un po’ di terapia e dovrebbe tornare tutto a posto”. Ce la farà dunque ila passare le feste con i cari? “I miei colleghi sono un po’ pessimisti sul mio ritorno a casa per Natale ma ce la dovrei fare”, ha detto.