Calciomercato.it - Nuovo bomber per la Juve: il mister l’ha già scaricato

Non solo colpi in difesa per la, che cerca anche un attaccante: arriva l’assist ai bianconeriLe difficoltà che lasta trovando in questo momento in campo rendono sempre più evidente la necessità, per i bianconeri, di intervenire in maniera massiccia sul mercato di gennaio. La squadra di Thiago Motta ha bisogno di innesti di qualità per rilanciare la propria andatura, che attualmente procede troppo a rilento. A oggi, i torinesi sarebbero anche fuori dalla zona Champions e sono dunque chiamati ad accelerare.per la: ilgià– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Fondamentale raggiungere l’obiettivo minimo di entrare tra le prime quattro in classifica, per alimentare il progetto. E per questo, anche in considerazione delle tante assenze che hanno condizionato pesantemente la prima parte dell’annata, Giuntoli andrà all’assalto per diversi profili.