Ilfattoquotidiano.it - “Mi diceva ‘labbra rifatte’ o ‘devi morire’. Sono stata perseguitata da una stalker e ho dovuto cambiare vita. Ora chiedo i danni”: lo sfogo di Madalina Ghenea

La modella e attrice romenaDianaha deciso che si costituirà parte civile all’udienza preliminare che si aprirà davanti al gup di Milano Roberto Grepaldi a carico della sua, una connazionale di 45 anni, pare, al momento, irreperibile.Per anni lasarebbeminacciata e molecon commenti offensivi e pubblicati in modo “petulante” sul suo profilo Instagram e inviati anche sui suoi contatti social tra cui famigliari, amici e collaboratori di lavoro. Commenti che non solo hanno preso di mira il suo aspetto fisico come le “labbra rifatte” ma soprattutto che leno di ricordarsi “che devi morire” con tanto di emoticon di una bara.Secondo la denuncia i comportamenti dell’imputata avrebbero alterato la serenità e l’equilibrio psico-fisico della 37enne, creando profili Instagram con nomi di fantasia laavrebbe promosso una campagna mediatica denigratoria e minacciosa.