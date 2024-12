Inter-news.it - Lotito: «Lazio-Inter 0-6? Bagno di umiltà». Poi avverte l’ex Inzaghi!

ha parlato all’indomani di0-6. Il presidente e patron biancoceleste, presente a L’Aperitivo”, format dell’associazione La Giovane Roma, ha voluto mandare un messaggio pure a SimoneDI– Claudiodopo lo 0-6 subito dall’: «Non tutti i mali vengono per nuocere. Alla fine, undiserve, per iniziare un nuovo percorso con maggiore entusiasmo e maggiore concentrazione. È stata una partita molto particolare: nei primi 35? laaveva messo in difficoltà l’, poi abbiamo perso due difensori centrali nel giro di pochi minuti e la squadra è andata in difficoltà. Questa è stata la sconfitta più sonora sotto la mia gestione. Avevo perso 4-0, con altri passivi, ma 6-0 mai. Però questo deve essere un punto di partenza, per riflettere e per riportare le persone con i piedi per terra».