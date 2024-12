Lanazione.it - La Fenice non molla e passa in rimonta a Prato. Buggiano cade di fronte a Lucca

Leggi su Lanazione.it

Nel decimo turno d’andata del girone B di serie D donne, il Pistoia Volley Laviola 3-2 in(18-25, 23-25, 25-23, 28-26, 15-12) il terreno dell’Ariete Pallavolo, mentre la Lavachiara3-0 (11, 17, 21) acontro la famelica Pantera. Nell’ottavo del gruppo B di D maschile, la Zona Mazzoni espugna 3-0 (20, 21, 22) Lido di Camaiore. In graduatoria,è sesto a 18, Pistoia undicesimo a 9; la Zona Mazzoni guida la classifica a 21 in compagnia della Folgore San Miniato. Perde malamente la Lavachiara. Priva di Meacci e con qualche acciaccata di troppo, rimedia la seconda sconfitta consecutiva senza punti dopo quella interna con Calenzano. Partita tiratissima trae Pistoia, con un primo set nel quale Lainizia molto male, non riuscendo a recuperare.