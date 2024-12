Nerdpool.it - Killing Floor 3 mostra il suo gameplay

Leggi su Nerdpool.it

Dopo il reveal avvenuto durante i The Game Awards, lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive ha pubblicato un nuovissimotrailer per l’atteso nuovo capitolo del leggendario franchise3. Tripwire ha anche annunciato che l’action/horror shooter co-op presenterà funzionalità crossplay tra tutte le piattaforme disponibili al lancio a marzo 2025, su PC, PlayStation 5, Xbox Series XS. Tripwire unirà le forze con il partner di distribuzione globale Plaion per portare il gioco in edizione fisica su tutte le piattaforme. A partire da oggi, i giocatori desiderosi di mettere alla prova le loro abilità di uccisione degli Zed possono iscriversi per ottenere accesso e informazioni sulla prossima closed beta del gioco.3 è il prossimo capitolo della leggendaria serie FPS action/horror co-op.