Ilfoglio.it - Crosetto: "Trump ci chiederà di aumentare le spese militari al 2.5 per cento. Spendiamo meno di altri paesi Nato"

Leggi su Ilfoglio.it

“Il primo a chiederlo fu Obama. Ce lo chiedeva l’America di Biden, ce lo, con maggiore forza,. Ci dirà: tenete alla vostra sicurezza? Non può essere solo un problema che riguarda le tasse dei contribuenti americani. Se ci tenete, dimostratelo”. Così il ministro della Difesa Guidointervistato da Repubblica, sulla richiesta della presidenza americana di rispettare l'obiettivo del 2 perdel Pil sulle, come da impegni. Un appello a cui tutti i governi italiani passati hanno risposto positivamente, ma “il problema è un altro”, osserva il ministro, ossia il fatto che “tutti ipuntano aal 2,5 per, al 3 per. Noi siamo all’1,57 per. Abbiamo aumentato le, anche se non quanto speravo”. Nonostante ciò, resta necessario raggiungere l'obiettivo di spesa indicato da Washington, “non perché ce lo chiede la, ma per essere pronti: se subissimo un attacco come Israele, dovremmo essere in grado di difenderci.