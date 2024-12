Sport.quotidiano.net - CALCIO GIOVANILE. Under 16 esagerata. E Calandrini ne fa 2

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ecco risultati e marcatori delle squadre giovanili del Forlì nel fine settimana. Nella 13ª giornata la Juniores, ottava con 14 punti, battuta in casa della capolista Piacenza (30 punti) per 3-2 (Branchetti e Colli). Il campionato riprende l’11 gennaio con la trasferta sul campo del Riccione Utd. Pareggio interno per la squadra17 con l’Imolese: 2-2 con reti di Bagnolini e Indelicato. Galletti quinti (25 punti) a -6 dal Corticella. Domenica prossima riposo. Nella 14ª giornata gli16, in testa con 33 punti, hanno vinto 6-1 col Sampaimola: a segno(2), Ray, Giardini, Bassi e Dall’Aglio. Domenica in programma il derby in casa del Vecchiazzano. Gli15, fermi per riposo, tornano in campo domenica nel big match casalingo con l’Imolese che insegue a 1 punto. Pareggio esterno, per 3-3, degli14 in casa del Torresavio: a segno Milandri, Ricciardi e Dihazi.