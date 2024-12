Ilrestodelcarlino.it - Atletica, Marco Del Piccolo è il nuovo presidente della Fidal Rovigo. Ecco chi è

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 dicembre 2024 – Unquadriennio per l’polesana. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni con il rinnovo delle cariche provinciali del comitato, tenutesi a ‘la casetta delle associazioni’ a. Un appuntamento che ha visto in apertura la relazione con bilancio deluscente, Maurizio Preti, il quale ha sottolineato quanto fatto per la crescita del comitatodi. A seguire le operazioni di voto. Al termine dello spoglio questi sono i risultatiDelha ottenuto il 67,44% delle preferenze (58 voti), mentre l’altra candidata alla presidenza, Valentina Rocchetto si è fermata al 32,56% (28 voti). Nelconsiglio provinciale entrano anche ilprovinciale uscente Maurizio Preti (votato all’unanimità dalle sette societàprovincia, tutte presenti in assemblea), Angelo Motta, Roberta Ghirardini e Nicola Lunardi.