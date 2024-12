.com - Xmas stories: il presepe, un racconto di tradizione e spiritualità

Leggi su .com

La genesi delcome lo conosciamo oggi affonda le radici in un momento di straordinaria rivoluzione spirituale. Nel 1223, San Francesco d’Assisi compì un gesto che avrebbe trasformato per sempre la narrazione della nascita di Gesù. Nel piccolo borgo di Greccio, in provincia di Rieti, il santo organizzò la prima rappresentazione vivente della Natività. Non si trattava di una semplice messa in scena, ma di un’esperienza immersiva che permetteva ai fedeli di toccare con mano la sacralità del mistero dell’Incarnazione.François Sabatier, storico dell’arte, ha documentato che Francesco volle ricreare l’ambiente della nascita di Cristo con una precisione quasi cinematografica. Utilizzò animali veri, persone in carne ed ossa e una mangiatoia autentica, creando un’esperienza sensoriale che andava molto oltre la tradizionale predica.