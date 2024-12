Puntomagazine.it - Torre del Greco: rapina un uomo all’ATM. “Preleva 500 euro, muoviti!”

Leggi su Puntomagazine.it

del. L’autore della, che puntava la pistola al fianco della vittima, fermato da un Vigile di passaggio e dai Carabinieri“500!” è quanto un 60enne didelsi è sentito minacciare all’orecchio ieri sera, mentre iltore gli puntava una pistola al fianco.Lui doveva solore, ed aveva scelto quell’ATM su via Montedoro, ma mai aveva immaginato di trovarsi in quella storia.Tuttavia quando ha sentito la pistola che premeva sulle costole si è visto costretto ad assecondare la sua richiesta, ha ingoiato il boccone amaro, hato e gli ha consegnato i propri risparmi.Iltore poi ha voluto giocare al rialzo intimandogli dire altri mille; l’ATM però non erogava una somma così alta e la vittima, approfittando del momento propizio, si è divincolata correndo in strada per chiedere aiuto.