Thiago Motta non si salva | alla Juve è caos totale

Se non è crisi poco ci manca per lantus, almeno in campionato: anche l’allenatore finisce sotto processoPareggite acuta in campionato per lantus: quarto pareggio consecutivo, decimo complessivo in campionato, e la vetta della classifica che si allontana (l’Atalanta è a +9).Situazione complicata, evidenziata dreazione dei tifosi durante la partita contro il Venezia. I cori di sostegno fino all’1-1 si sono trasformati in fischi assordanti al momento del raddoppio lagunare e il pareggio finale di Vlahovic non ha cambiato l’umore del popolo bianconero. Anzi, proprio il serbo è stato protagonista di un duro faccio a faccia con alcuni tifosi, a testimonianza di come il clima non sia dei migliori.Non è delle migliori neanche la posizione di. Finora intoccabile, non solo per la società, ma anche per la piazza, ora la tifoseria inizia ad avere dei dubbi sulla scelta dell’allenatore italo-brasiliano.