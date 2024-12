Perché con Lorenzo è finita Grande Fratello la decisione di Shaila | Non è giusto così

Leggi su Caffeinamagazine.it

con”. Bomba sulla coppia formata daGatta eSpolverato. Tra i due è esplosa una nuova crisi, e gli ultimi sviluppi all’interno della Casa delsono clamorosi. Ma prima di approfondire, facciamo un breve riepilogo di come si è arrivati a questa svolta che potrebbe cambiare tutto per una delle coppie più discusse del reality show.Tutto è iniziato con alcuni dubbi che, soprannominato “Lollo,” ha condiviso nei giorni scorsi con gli altri concorrenti. Il modello milanese ha confessato di sentirsi soffocato nella relazione con, ex velina di Striscia la Notizia. “Mi sento limitato,” ha dichiarato, aggiungendo di voler ritrovare quella spensieratezza che lo caratterizzava nelle prime settimane del programma.Leggi anche: “La verità su Helena”.