Maschera d’Oro per Jerry Calà Giacomo Rizzo e Sergio Assisi al Pulcinella FilmFest

Sette giorni di proiezioni, eventi e incontri con i protagonisti del cinema al Castello dei Conti di Acerra. Si è conclusa la 9a edizione del Festival della Commedia, ilideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo con la proclamazione dei vincitori.Gran Premioper il miglior film è andato a “Amici per caso” di Max Nardari, mentre è stato scelto come miglior corto “Miss postura” di Luca Turco.per gli attori, per la sua interpretazione nel lungometraggio “Chi ha rapito?”, e, come protagonista di “Era ora!” di Valerio Manisi. Quella diè la miglior regia per il film “Il mio regno per una farfalla”, tra i cortometraggi è stata premiata la regia di Nikolaus Jantsch per “Brush me”.Questi i verdetti delle due giurie di qualità: per i lungometraggi Luigi Barletta, sceneggiatore, regista e docente di cinema dell’Accademia di Napoli; Gianni Parisi, attore; Arturo Lando, critico cinematografico e docente di cinema del Suor Orsola Benincasa.