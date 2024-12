«Jordan Jeffrey Baby fu abusato dal compagno di cella prima di suicidarsi»

Leggi su Open.online

È stato riaperto il fascicolo d’indagine suTinti, il giovane di Bernareggio – noto con il nome d’arte di– morto suicida in carcere a 26 anni il 12 marzo 2024. Luigi Riganti, gip del tribunale di Pavia, ha riaperto l’inchiesta e ordinato l’imputazione coatta per ildidel giovane. La procura aveva chiesto l’archiviazione del caso, incontrando però l’opposizione dell’avvocato difensore Federico Edoardo Pisani. Nei giorni scorsi, quest’ultimo si è visto accogliere la propria richiesta dal tribunale lombardo.La violenza sessuale e il suicidio inSecondo quanto riporta il Corriere Milano, Tinti sarebbe statoin carcere dalin, un cinquantenne della provincia di Alessandria. L’uomo andrà a processo per il reato di violenza sessuale.