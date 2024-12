Nuovo codice caos per i monopattini

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.55 "totale suiper via delstradale: i centralini e i servizi di assistenza delle società di sharing sono intasati da richieste di chiarimenti da parte di clienti". Così in sintesi 'Alleanza per la mobilità sostenibile', di cui fanno parte Consumerismo No Profit, Assosharing, produttori, distributori, rivenditori. "Non sanno se possono circolare senza casco e se i mezzi a noleggio elettrici siano in regola con le nuove norme che prevedono targa e assicurazione".Alcune multe previste sono ancora allo studio.