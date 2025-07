Palermo cane lasciato ore al sole sul terrazzo | salvato grazie alla segnalazione dei passanti

A Palermo, un cane lasciato ore al sole sul terrazzo di un appartamento nel quartiere Malaspina è stato salvato grazie alla prontezza dei passanti. La segnalazione ha attivato il personale del settore benessere animale, il nucleo mobile del canile municipale e la polizia, che hanno messo in salvo il piccolo Jack Russell sofferente. Le condizioni meteo, diramate dalla Protezione civile, avvertono...

Il personale del settore benessere animale del Comune di Palermo, il nucleo mobile del canile municipale e polizia hanno soccorso un cane lasciato per diverse ore al sole nel terrazzo in un'abitazione nel quartiere Malaspina. La segnalazione è arrivata dai passanti che hanno notato l' animale, un jack russell sofferente. «Le condizioni meteo, diramate dalla Protezione civile, avvertono.

Violento agguato allo Zen di Palermo: dopo averlo picchiato gli bruciano la casa e nel rogo muore un cane - Un agguato brutale scuote lo Zen di Palermo, un quartiere dove la violenza sembra diventata la norma.

Palermo: cavallo collassa sotto il sole. LNDC denuncia Un altro cavallo a terra, stremato dal caldo e dallo sfruttamento. Succede a Palermo, dove l’animale è crollato sull’asfalto bollente mentre trainava un calesse sotto il sole cocente. Una scena che spezz Vai su Facebook

