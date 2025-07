Secondo The Economist la preferenza per il figlio maschio sta declinando in favore di una predilezione per le femmine

Secondo The Economist, la preferenza per il figlio maschio si sta lentamente affievolendo, lasciando spazio a una maggiore predilezione per le femmine. Questa tendenza riflette non solo cambiamenti culturali, ma anche questioni economiche e di stile di vita, come dimostrano le scelte consapevoli di molte coppie che optano per una vita senza figli, i cosiddetti DINK. In un Italia alle prese con un calo demografico senza precedenti, è fondamentale comprendere le ragioni di questa trasformazione sociale.

L a questione del calo demografico è giustamente di grande attualità, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui si figlia pochissimo. Per questioni economiche ma anche (e su questo gli Stati Uniti ci hanno preceduto) per scelta, per avere una vita priva di responsabilità, dedicata a se stessi. Se questo è vero, forse non si è riflettuto abbastanza su un'altra causa del crollo: l'abbondanza di figli, nei periodi in cui neanche ce li si poteva permettere (vedi il Dopoguerra), oltre che dall'assenza di contraccettivi sicuri o dalla fede religiosa, era determinata anche dal desiderio di avere, a tutti i costi, un figlio maschio.

