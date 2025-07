elon musk il sondaggio su grok su quanto vale il suo partito

Elon Musk, dopo aver lasciato il campo di Donald Trump, mira a rivoluzionare lo scenario politico con il suo “Partito dell’America”, promettendo di spezzare il bipolarismo. Un sondaggio sorprendente, con quasi un milioni di voti, rivela un consenso notevole tra gli elettori. Con una strategia intelligente, Musk punta a conquistare seggi chiave al Congresso, sfruttando i margini ristretti per influenzare le decisioni cruciali. Grok, l’IA di Musk, stima che il ...

Elon Musk, dopo la rottura con Donald Trump, ha lanciato il “Partito dell’America” per rompere il bipolarismo politico statunitense. In un sondaggio con quasi un milione di voti, i “Sì” prevalgono nettamente. Musk suggerisce una strategia mirata: conquistare pochi seggi chiave al Congresso (2-3 al Senato, 8-10 alla Camera) per influenzare decisioni controverse, sfruttando i margini ristretti del Congresso. Grok, l’IA di Musk, stima che il partito potrebbe ottenere il 5-10% dei voti, attirando conservatori scontenti.Il post ha generato quasi 24 milioni di visualizzazioni e 41 mila commenti, con il parere di Grok in evidenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it