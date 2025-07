Si è sposata La conduttrice tv e il ‘Sì’ alla soglia dei 50 anni | festa di matrimonio chic e ospiti vip

Un matrimonio da sogno nel cuore dello spettacolo italiano, dove eleganza e emozione si sono mescolate in una cornice esclusiva. La conduttrice televisiva, amata per il suo sorriso e la sua classe, ha detto sì circondata da vip, amici e familiari, celebrando un amore che ha conquistato tutti. Un evento memorabile che resterà nella memoria di chi ha avuto il privilegio di viverlo. È stato davvero un giorno indimenticabile…

Festa grande nel mondo dello spettacolo italiano per un matrimonio atteso da tempo e celebrato con emozione in una cornice da sogno. A pronunciare il fatidico “sì” è stata una delle protagoniste più note della televisione, amata per la sua eleganza e il suo spirito ironico. Un giorno speciale che ha riunito amici, colleghi e volti noti, tutti accorsi per celebrare una storia d’amore cresciuta lontano dai riflettori ma culminata in una cerimonia da favola. Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono sposati il 5 luglio alle ore 18 sull’isola di Panarea, il luogo simbolico dove si erano conosciuti anni fa e che oggi ha fatto da sfondo al loro giorno più bello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it