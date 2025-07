Quel che resta del pesce | ecco perché il Mediterraneo è diventato un deserto

Il Mediterraneo, un tempo ricco di biodiversità marina, sta diventando lentamente un deserto acquatico. Dal Sud al Nord, tra mercati e supermercati, il pesce selvatico sta scomparendo, lasciando spazio a prodotti allevati. Un fenomeno preoccupante che mette in discussione la sostenibilità delle nostre abitudini alimentari e l’equilibrio ecologico di un mare ormai sovrasfruttato. La situazione richiede azioni immediate per proteggere il nostro patrimonio marino e garantire un futuro più sostenibile.

Dal Sud al Nord, dalle città di mare a quelle dell’entroterra, dai supermercati alle pescherie il fenomeno si ripete sempre uguale: addio (o quasi) al caro vecchio branzino pescato. O alla cernia, all’orata e via elencando. Già: il pesce in vendita è pressoché totalmente allevato e quello selvatico è sempre più difficile da reperire. I numeri sul sovrasfruttamento sono chiari. Secondo la Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione, a fronte di una crescita della popolazione mondiale di circa 75 milioni di persone all’anno, si è passati dalla cattura annuale di 20 milioni di tonnellate di pesce del 1950 a circa 120 milioni alla fine degli anni Ottanta per poi diminuire fino ai 92,3 milioni del 2022. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quel che resta del pesce: ecco perché il Mediterraneo è diventato un deserto

In questa notizia si parla di: pesce - resta - ecco - mediterraneo

Oceani, il pesce grosso resta in alto mare - Gli oceani, vasti e misteriosi, rappresentano il cuore pulsante del nostro pianeta, ma quanto davvero ascoltiamo le loro sofferenze? La domanda di Thoreau, “Chi ascolta i pesci quando piangono?”, ci invita a riflettere sull’attenzione che riserviamo a questo bene comune globale.

? Pesce palla, pesci coniglio e meduse: ecco gli animali marini che popolano il Mediterraneo e che bisogna conoscere e (in alcuni casi) evitare Leggi l'articolo #PesceScorpione Vai su Facebook

Quel che resta del pesce: ecco perché il Mediterraneo è diventato un deserto; L’insensato commercio del tonno leone; Squali scomparsi, pesci più piccoli, sovrapesca. Ecco “Breath”, il docufilm sulla crisi del mare.

Quel che resta del pesce: ecco perché il Mediterraneo è diventato un deserto - Dopo decenni di sfruttamento intensivo, il mare ormai dà pochissimo. Come scrive panorama.it

Cambiano i pesci nel Mediterraneo. I biologi: imparare a mangiarli - Anche i pesci cercano refrigerio e stanno alla larga dalle acque bollenti. Come scrive msn.com