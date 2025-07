AEW | Ad All In Texas Adam Cole difenderà il titolo TNT triple threat per i titoli di coppia

Prepararsi a difendere il suo titolo in un'epica sfida: Kyle Fletcher, fresco vincitore contro Daniel Garcia, si presenta come avversario agguerrito. L’evento AEW All In Texas del 12 luglio ad Arlington si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, con un match che potrebbe riscrivere le sorti della cintura TNT. Adam Cole dovrà mettere in campo tutta la sua abilità per mantenere il suo regno e regalare agli appassionati uno spettacolo indimenticabile.

La card di All In: Texas continua a prendere forma con importanti aggiunte annunciate dopo l'ultimo episodio di Collision. L'evento AEW del 12 luglio ad Arlington si arricchisce di nuovi match titolati che promettono spettacolo. Kyle Fletcher sfiderĂ Adam Cole per la cintura TNT. Kyle Fletcher ha guadagnato la sua opportunitĂ titolata sconfiggendo Daniel Garcia nell'episodio numero 100 di Collision. Il campione TNT Adam Cole dovrĂ quindi difendere la sua cintura contro Fletcher al pay-per-view texano. La rivalitĂ tra i due va avanti da oltre un mese, con Cole che aveva ottenuto una vittoria per squalifica in un episodio di Dynamite di fine maggio.

