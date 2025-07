Paura per Adinolfi torna dall' Isola e finisce in ospedale | come sta

Dopo 62 giorni in Honduras e un'avventura intensa all'Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi ha vissuto un momento di apprensione al suo ritorno in Italia: è stato ricoverato in ospedale a Roma. Il giornalista ed ex politico ha voluto rassicurare tutti con un post su Instagram, ammettendo che non si trattava di nulla di grave, ma che il suo corpo ha frenato dopo l'intensa esperienza. Adinolfi ha condiviso quattro foto in cui appare sdraiato a letto con una flebo al braccio. Nella didascalia ha descritto così la giornata di ritorno: “Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paura per Adinolfi, torna dall'Isola e finisce in ospedale: come sta

