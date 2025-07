Anche a Shaila Gatta piace Flavio Ubirti il single più corteggiato di Temptation Island

Anche Shaila Gatta si lascia conquistare da Flavio Ubirti, il single più ambito di Temptation Island. Con un semplice like, la influencer mostra il suo interesse, alimentando i rumors e le suggestioni tra i fan. Ma cosa si nasconde dietro questo gesto? Scopriamo insieme le ultime novità su questa intrigante situazione sentimentale.

Con un like tattico, Shaila Gatta manifesta un certo apprezzamento nei confronti di Flavio Ubirti, il single più “corteggiato” dell’edizione in corso di Temptation Island. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: shaila - gatta - flavio - ubirti

Mister Movie | Shaila Gatta Nella Bufera Social: Fan Zeudi Di Palma Attaccano per Amicizie Ex GF - Shaila Gatta finisce al centro della bufera social dopo una cena con ex concorrenti del Grande Fratello.

Ieri sera è iniziata su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island. Tutte le sette coppie hanno iniziato il loro percorso, ma l’attenzione è stata tutta per il single Flavio Ubirti. Per la prima volta, tutte le fidanzate hanno scelto lui come tentatore. Alla fine è stat Vai su Facebook

Anche a Shaila Gatta piace Flavio Ubirti, il single più corteggiato di Temptation Island; Temptation Island, il tentatore Flavio Ubirti avvistato in Versilia: ecco con chi era; Temptation Island 2025, Shaila Gatta cotta del tentatore Flavio?/ La mossa social scatena i fan.

Anche a Shaila Gatta piace Flavio Ubirti, il single più corteggiato di Temptation Island - Con un like tattico, Shaila Gatta manifesta un certo apprezzamento nei confronti di Flavio Ubirti, il single più “corteggiato” dell’edizione in ... Si legge su fanpage.it

GF: Shaila Gatta mette un like a Flavio Ubirti, il tentatore super figo di Temptation Island - Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, e l’atmosfera si è subito fatta ... Segnala quilink.it