Squid Game 3 ovvero | lo specchio della disastrata società sudcoreana

Ma quanto durerà ancora questa disuguaglianza sociale prima che il nostro Paese imploda? Proprio come in Squid Game 3, il riflesso inquietante di una società coreana in crisi emerge tra le pieghe di un governo incerto: un mirror inquietante che ci spinge a riflettere sulle profonde ferite sociali e sulle sfide di una nazione in bilico tra progresso e disastro.

Circa tre settimane prima dell'uscita ufficiale di Squid Game 3 il neo eletto presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, era impegnato in un'importante riunione di gabinetto. I ministri del governo riuniti nell'ufficio presidenziale di Yongsan, a Seoul, si aspettavano di affrontare questioni politiche urgenti in agenda, a partire dalla situazione di stallo tra il governo e la comunità medica. Lee ha sorpreso i presenti facendo una domanda inaspettata al ministro della Salute, Cho Kyoo Hong: "Perché il tasso di suicidi nel nostro Paese è così alto?". L'elevato numero dei suicidi, anche tra giovani e giovanissimi, è uno dei problemi più gravi e urgenti che attanaglia la società sudcoreana.

